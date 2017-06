Óbito/Miguel Beleza

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) destacou hoje o "papel incontornável e determinante no desenvolvimento do mercado de capitais português" de Miguel Beleza, que morreu na quinta-feira, recordando-o como um "brilhante economista".

Numa declaração escrita enviada à agência Lusa expressando "o mais profundo pesar" pela morte de Miguel Beleza, o regulador do mercado afirma que o antigo ministro das Finanças foi "um dos grandes impulsionadores da liberalização do mercado financeiro nacional e do quadro legislativo que permitiu [a Portugal] alinhar com as melhores práticas internacionais".

"Enaltecemos o brilhante economista, a simplicidade do seu carácter e homem admirável que agora nos deixou", acrescenta.