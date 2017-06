Actualidade

A taxa de poupança das famílias voltou a cair, para os 3,8% do rendimento disponível até março, o valor mais baixo pelo menos desde o quarto trimestre de 1999, o primeiro para o qual há dados, segundo o INE.

Nas contas nacionais trimestrais por setor institucional hoje publicadas, o Instituto Nacional de Estatística (INE) refere que, no ano terminado nos primeiros três meses deste ano, a taxa de poupança das famílias "situou-se em 3,8% do rendimento disponível, menos 0,5 pontos percentuais do que no trimestre anterior", estando a cair há três trimestres consecutivos.

Esta redução "resultou da variação mais intensa na despesa de consumo final do que no rendimento disponível".