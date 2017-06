Góis

O incêndio que deflagrou no passado fim de semana em Góis, distrito de Coimbra, deve ser extinto até sábado, disse hoje o comandante operacional Carlos Luís Tavares.

Em declarações aos jornalistas no posto de comando em Góis, Carlos Luís Tavares explicou que 80% do perímetro do incêndio já está consolidado e que até ao final do dia de hoje/início de sábado todo o perímetro deve estar consolidado.

O responsável disse também que ainda há o perigo de algumas reativações e que o dispositivo que se mantém no terreno é de 634 operacionais, 168 veículos e sete máquinas de rastos.