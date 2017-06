Actualidade

Os vigilantes privados de aeroportos marcaram uma concentração para domingo, em Lisboa e no Porto, o segundo dia de greve, para denunciar, nomeadamente, que os empregadores "recebem subsídio de segurança pago pelos passageiros à custa dos trabalhadores".

Em declarações à agência Lusa, Armando Costa, do Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (SITAVA) informou que a greve está marcada para o fim de semana, mas há locais, como em Faro, em que se iniciará mais cedo, ainda hoje, face ao horário de início dos turnos, acrescentando que as concentrações decorrerão ao final da manhã de domingo nos aeroportos de Lisboa e do Porto.

Para justificar esta nova paralisação, o sindicalista comentou que as empresas de segurança e a concessionária dos aeroportos, com o constante aumento de passageiros, "estão a receber mais dinheiro e a viver à custa deste subsídio de segurança pago pelos passageiros à custa dos trabalhadores" e a "manter a precariedade".