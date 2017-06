Actualidade

Quase meia centena de sindicalistas e trabalhadores de Lisboa e do Barreiro da empresa de manutenção de equipamentos ferroviários (EMEF) manifestaram-se hoje em Lisboa contra o desmembramento da empresa e anunciaram a continuação da luta laboral.

"A luta não vai acabar por aqui. Vamos dar continuidade enquanto não for revertido o processo de desmembramento da empresa, e enquanto continuar a haver precariedade", afirmou à Lusa Abílio Carvalho, coordenador do Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário.

Quanto às futuras ações, o sindicalista explicou que os trabalhadores vão "discutir as novas formas de luta, ainda antes das férias de verão".