Actualidade

A Assembleia da República mostrou-se hoje unânime no pesar pela morte do militar português morto em confrontos verificados domingo no Mali, onde integrava desde maio o contingente luso destacado naquele país africano.

O texto, apresentado pelos deputados da comissão parlamentar da Defesa Nacional, classificou o sucedido como uma "infausta notícia", expressando "consternação". Os parlamentares lamentaram, "com grande tristeza a perda deste militar português que deu a vida pela segurança comum no âmbito do contributo europeu na luta global contra o terrorismo".

O sargento-ajudante Gil Fernando Paiva Benido, membro da Missão de Treino da União Europeia no Mali, tinha 42 anos, era casado e tinha duas filhas.