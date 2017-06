Actualidade

O Benfica anunciou hoje que não vai comparecer na 'final four' da Taça de Portugal de hóquei em patins, em protesto com "o estado de degradação que atingiu" a modalidade e com a alegada dualidade de critérios.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que não comparecerá, este sábado, em Gondomar, na 'final four' da Taça de Portugal de hóquei em patins", afirmou.

O Benfica protestou veementemente contra a arbitragem do encontro com o Sporting (5-5), na última jornada do campeonato, em que os 'encarnados' viram um golo ser anulado a segundos do final da partida e que poderia ter dado o título ao clube da Luz.