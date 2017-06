Actualidade

O parlamento aprovou hoje, com os votos a favor do PS, BE, PEV, e alguns deputados do CDS, uma lei do Governo para uma representação mais paritária na administração pública e empresas públicas e cotadas em bolsa.

O PSD absteve-se, ajudando a viabilizar um diploma que resultou de um acordo à esquerda, entre o PS e o BE. O PCP votou contra e apresentou uma declaração de voto.

A proposta de lei prevê, nomeadamente, que, nas empresas do setor público, deve existir uma proporção de pelo menos um terço de mulheres nos órgãos de administração e de fiscalização, a partir de 01 de janeiro de 2018.