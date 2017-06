BES

A solução para os lesados do BES marcou hoje o debate parlamentar, depois do PSD ter considerado tratar-se de "mais um remendo da gerigonça à custa dos portugueses", deixando o secretário de Estado Adjunto e das Finanças "perplexo".

Os deputados discutiram esta manhã, em plenário, a legislação que permite enquadrar a solução para os lesados do papel comercial do BES, através da criação do fundo que pagará as indemnizações aos clientes.

Durante o debate, o deputado do PSD Carlos Silva considerou haver uma "gritante falta de transparência" e que estava "patente que mais uma vez o Governo engedra uma solução ardilosa que acaba de colocar portugueses contra portugueses".