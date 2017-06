Actualidade

O parlamento aprovou hoje na generalidade a proposta de lei do Governo que estabelece o estatuto do mediador de recuperação de empresas, com a abstenção do PSD e do CDS-PP.

O estatuto do mediador de recuperação de empresas foi a única proposta de lei do Governo sobre a redução do endividamento das empresas que foi votada na generalidade, tendo o regime extrajudicial de recuperação de empresas e o regime jurídico de conversão de créditos em capital baixado à comissão sem votação por um prazo de 60 dias.

Em causa estão medidas estabelecidas pelo executivo na sequência do objetivo assumido no programa do Governo de redução do nível de endividamento das empresas e a melhoria das condições para o investimento.