Incêndios

O Regimento de Apoio Militar de Emergência (RAME) vai contar, em julho, com uma aplicação de cartografia 'offline' para dispositivos móveis que pretende "maximizar o contributo do Exército na resposta a situações de catástrofes naturais e de emergência.

"Quando estou numa situação no terreno preciso de saber onde estou, de onde venho e para onde vou. Esta aplicação permite responder a estas perguntas em qualquer ponto do terreno, sem ter acesso à internet, de forma autónoma", disse hoje à Lusa o Tenente-Coronel Rui Dias, chefe de repartição de desenvolvimento e gestão de informação Centro de Informação Geoespacial do Exército (CIGeoE).

O responsável, que falava na Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG) à margem da apresentação pública daquela aplicação, explicou que a solução "foi desenvolvida, inicialmente, para potenciar a utilização da cartografia militar no seio do Exército e que, com a criação RAME [Regimento de Apoio Militar de Emergência], foram feitos alguns ajustamentos para responder às solicitações daquele regimento".