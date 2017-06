Confederações

O defesa Luís Neto garantiu hoje que no sábado Portugal não vai facilitar frente à Nova Zelândia, apesar de ser superfavorito, e admitiu que será especial jogar em São Petersburgo, na Taça das Confederações de futebol.

"Não existe facilitismo, não somos presunçosos. Estamos confiantes e acreditamos no nosso potencial, sempre sem desrespeitar o nosso adversário. Queremos ganhar e fazer um bom jogo", afirmou Luís Neto, que representa o Zenit São Petersburgo.

O defesa central falava aos jornalistas no Estádio Krestovsky, na conferência de imprensa de antevisão do encontro da terceira e última jornada do Grupo A do torneio dos campeões.