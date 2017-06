Actualidade

O município de Vila Nova de Poiares vai acolher um Centro de Competências da Caprinicultura, que contará com cinco entidades fundadoras, no âmbito de um protocolo a assinar hoje à tarde.

O presidente da autarquia, João Miguel Henriques, explicou à agência Lusa que a ideia surgiu no âmbito da marca Poiarescapriland, criada com o objetivo de desenvolver uma estratégia integrada para promover o território e os seus produtos endógenos.

"Aproveitámos um produto endógeno com tradições no nosso concelho, com o qual se confeciona a tão afamada chanfana", acrescentou.