Confederações

O selecionador Fernando Santos admitiu hoje que Portugal poderá alinhar sem defesa esquerdo de origem frente à Nova Zelândia, no sábado, na Taça das Confederações de futebol, e confirmou que vai voltar a fazer alterações no 'onze' inicial.

"O Raphael Guerreiro não vai estar. Felizmente, a lesão não é tão grave como parecia. Continua connosco e poderá ainda jogar no torneio. O Eliseu tem uma síndrome gripal e tem estado em tratamentos. Vamos esperar. Temos mais 24 horas. Seja quem jogar, tem a minha confiança absoluta", afirmou Fernando Santos.

O técnico de 62 anos falava aos jornalistas no Estádio Krestovsky, em São Petersburgo, na conferência de imprensa de antevisão do encontro da terceira e última jornada do Grupo A do torneio dos campeões.