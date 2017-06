Actualidade

O ministro do Ambiente disse hoje, em Alcanena, que o Governo quer que as áreas protegidas que não são de reserva integral passem a ter uma gestão "próxima", feita em parceria com atores locais e associações ambientalistas.

João Pedro Matos Fernandes presidiu hoje, no Centro de Ciência Viva de Alcanena, situado junto à nascente do rio Alviela, no distrito de Santarém, à apresentação pública da Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ENCNB), na primeira de quatro sessões públicas que visam incentivar a participação na discussão do documento, que decorre até 31 de julho.

O documento "pretende garantir que os territórios protegidos, que correspondem a 8% do território nacional, são um ativo fundamental do país", disse, salientando a importância de uma estratégia de desenvolvimento para estas áreas e a responsabilidade de "cuidar" das espécies e dos valores naturais aí existentes, que "têm uma relevância que transcende o próprio país", disse.