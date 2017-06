Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou hoje que do ponto de vista interno seria obviamente melhor que fosse o Porto a cidade candidata a acolher a sede da Agência do Medicamento, por uma questão de "redistribuição das oportunidades".

"Do ponto de vista interno e nacional, objetivamente é melhor que seja o Porto do que seja Lisboa, porque assegura uma melhor redistribuição das oportunidades, uma melhor inserção nas redes globais", já que Lisboa já acolhe duas agências, apontou António Costa, que garantiu ter mesmo ficado "muito satisfeito" quando se percebeu que "alguns dos pressupostos que tinham levado à exclusão do Porto afinal não existiam".

António Costa falava no final de uma cimeira de chefes de Estado e de Governo, na qual a UE a 27 adotaram os critérios para a escolha das cidades que acolherão as sedes das agências europeias atualmente em Londres, uma das quais a do Medicamento, que Portugal quer receber, agendando a eleição para novembro.