Incêndios

A Turismo do Centro anunciou hoje que vai lançar uma "campanha de comunicação e promoção" destinada a atrair turistas nacionais e estrangeiros para a região, fortemente afetada pelos incêndios que lavraram esta semana em nove concelhos.

Visitar o Centro do país "é uma boa maneira de expressar solidariedade com as populações afetadas pelos incêndios", disse à agência Lusa o presidente da Turismo do Centro, Pedro Machado, adiantando que as chamas pouparam a grande maioria das infraestruturas turísticas situadas nas áreas ardidas.

"Este é o tempo para nenhum português deixar de visitar o Centro de Portugal", referiu Pedro Machado, acrescentando que uma boa maneira de expressar solidariedade com as populações afetadas pelos incêndios é "ajudar a manter em funcionamento os empreendimentos hoteleiros e de restauração" situados na região.