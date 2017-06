Pedrógão Grande

O município de Pedrógão Grande vai assinalar o Dia do Concelho a 24 de julho, mas apenas com as cerimónias oficiais e com um espetáculo solidário, e as três freguesias optaram também por cancelar as tradicionais festas de verão.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara de Pedrógão Grande, Valdemar Alves, disse que a decisão final vai ser tomada na próxima reunião do executivo, na quinta-feira.

"Estou a pensar em cancelar algumas atividades, como o fogo-de-artifício. Temos já alguns contratos feitos para o Dia do Concelho. Eu, pessoalmente, estou a pensar em fazer talvez um espetáculo de homenagem [às vítimas] (...). Ainda não decidi. Quero decidir com os colegas da vereação e com as juntas de freguesia", sustentou.