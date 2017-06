Brexit

O primeiro-ministro, António Costa, reuniu-se em Bruxelas com a primeira-ministra britânica, Theresa May, que lhe apresentou os traços gerais da proposta de Londres sobre os direitos dos cidadãos, mas considerou "prematuro" comentá-la sem conhecer os contornos específicos.

"Eu tive oportunidade de reunir-me com a primeira-ministra britânica, e ela teve oportunidade de enunciar genericamente aquilo que só explicitará na segunda-feira (...) Hoje, sem conhecer os pormenores, obviamente é prematuro fazer qualquer avaliação, porque muitas vezes, como sabemos, o diabo está mesmo nos pormenores", declarou hoje António Costa.

O líder do Governo falava numa conferência de imprensa no final de uma cimeira de chefes de Estado e de Governo da União Europeia, durante a qual May expôs aos seus parceiros os traços gerais da proposta que Londres apresentará na próxima segunda-feira sobre os direitos dos cidadãos europeus pós-'Brexit, e que a generalidade dos líderes europeus considerou dececionante.