Actualidade

Os trabalhadores dos 'call centers', 'backoffice', lojas e empresas de trabalho temporário e 'outsourcing' do setor das telecomunicações cumprem no dia 30 uma greve de 24 horas contra a precariedade laboral, anunciou hoje fonte sindical.

No âmbito do protesto decorrerá, pelas 14:30, uma concentração frente ao edifício da PT-MEO, nas Picoas, em Lisboa, por esta empresa ser "considerada pelos trabalhadores como a que mais recorre à prestação de serviços por subcontratados".

Em comunicado, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisual (SINTTAV) estima a existência no setor de "cerca de 500 mil trabalhadores com vínculos precários", que "andam de contrato em contrato sem qualquer estabilidade e com a incerteza sempre que se aproxima o fim do contrato sem saber se continuam ou não".