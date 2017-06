Actualidade

A Comissão Europeia anunciou hoje a aprovação de 89,5 milhões de euros para financiar a construção do Corredor Internacional Sul, que ligará Sines à fronteira do Caia, uma das ligações previstas no Plano Ferrovia 2020, segundo o Governo.

Para o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas, este corredor, que ligará Sines e Fronteira, é um dos "projetos mais importantes" para o Plano Ferrovia 2020.

"Com este financiamento, ascende a 600 milhões de euros o contributo total do Mecanismo Interligar a Europa (CEF Geral e Coesão) para o Plano Ferrovia 2020", adianta a tutela.