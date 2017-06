Actualidade

A operadora de telecomunicações brasileira Oi, que tem como acionista de referência a Pharol, anunciou hoje que arranca na segunda-feira, dia 26 de junho, com o programa de acordo com credores.

A empresa brasileira está em processo de recuperação judicial.

Em comunicado divulgado ao regulador do mercado de capitais brasileiro, a Oi refere que "será iniciado, a partir do dia 26 de junho, o programa para acordo com credores das empresas Oi constantes da relação de credores do administrador judicial, publicada em 29 de maio" último.