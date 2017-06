BES

A proposta legislativa que enquadra a solução para os lesados do papel comercial do BES baixou hoje à comissão de orçamento e finanças sem votação em plenário da Assembleia da República, para ser discutida e trabalhada até 60 dias.

A proposta de lei foi enviada pelo Governo ao Parlamento em abril e visa a criação de uma nova figura jurídica, os fundos de recuperação de créditos, uma vez que a intenção do mecanismo de compensação criado é que seja um fundo desse tipo a indemnizar parcialmente os 2.000 clientes que investiram, aos balcões do Banco Espírito Santo (BES), 434 milhões de euros nas empresas Espírito Santo Financial e Rio Forte, e cujo investimento perderam com o colapso do Grupo Espírito Santo (no verão de 2014).

No debate de hoje de manhã, no Parlamento, a solução para os lesados do BES aqueceu o debate, depois do PSD ter considerado tratar-se de "mais um remendo da gerigonça à custa dos portugueses".