Incêndios

A Câmara de Penela lamentou hoje que o concelho tenha sido excluído do fundo para apoio à revitalização das áreas afetadas pelos incêndios criado no Conselho de Ministros de quinta-feira.

Em comunicado, a autarquia manifesta a sua "incredulidade pelo facto de este mecanismo de apoio se destinar, exclusivamente, aos concelhos de Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande".

"Depois de resistirmos ao incêndio com um dispositivo muito reduzido, porque a grande maioria dos meios estavam afetos à frente de fogo que lavrava nos concelhos de Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande, somos (agora) confrontados com a aberrante decisão do Governo de proceder à gestão de donativos solidários apenas para algumas pessoas", critica.