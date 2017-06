Incêndios

A Autoridade Nacional de Proteção Civil alertou hoje para o risco muito elevado de incêndio nas regiões do interior norte e centro e na região Sul, em particular no Algarve, devido ao calor previsto para o fim de semana.

Num aviso à população, a ANPC indica que se prevê uma ligeira subida da temperatura máxima na região sul (que deverá variar entre os 30 e os 35 graus centígrados) no sábado, havendo perigo de incêndios.

Deverá registar-se no fim de semana "tempo quente e vento moderado a forte com permanência de condições favoráveis à eventual ocorrência e propagação de incêndios florestais", indica o comunicado da proteção civil.