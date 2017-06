Actualidade

A atriz Isabelle Huppert vai estar presente no Leffest - Lisbon & Sintra Film Festival, que apresentará uma retrospetiva dos filmes que protagonizou, entre 17 e 26 de novembro, em Lisboa e Sintra, após dez edições no Estoril.

"Neste momento temos confirmados Isabelle Huppert, através da presença dela, [com] uma grande exposição de fotografia dos maiores fotógrafos mundiais que a fotografaram ao longo destes anos, que vai estar no MU.SA, temos a presença desse grande homem de teatro e cinema, Peter Brook", afirmou hoje aos jornalistas o diretor do evento, Paulo Branco.

O diretor do Leffest, que apresentou o programa geral da 11.ª edição do certame no Palácio Nacional de Queluz, acrescentou que também já estão confirmadas as participações dos músicos Gidon Kremer e Alain Planès.