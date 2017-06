Actualidade

O avião que caiu em Tires, Cascais, a 17 de abril, causando cinco mortos, perdeu o controlo, "entrou em perda e colidiu com a cobertura de uma doca para descarga de camiões de um supermercado", indica o relatório preliminar.

Segundo o relatório preliminar do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF), a que a Lusa teve hoje acesso, a aeronave perdeu o controlo logo após a descolagem do Aeródromo Municipal de Cascais, seguindo-se uma "descida íngreme", que culminou com o impacto com a estrutura de descarga de camiões.

"Com o impacto, a aeronave explodiu e incendiou-se, infligindo um fogo parcial num camião que se encontrava no local. A aeronave foi destruída pelas forças do impacto e pelo incêndio pós-colisão, tendo os quatro ocupantes falecido. O motorista do camião atingido pela explosão do avião também faleceu", refere o relatório preliminar ao acidente do Piper PA-31T.