Actualidade

A Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF) reclamou hoje a suspensão do decreto-lei que faz algumas alterações ao regime jurídico que regula o funcionamento dos centros de saúde, invocando "graves incoerências e respostas pouco adequadas".

A revisão do regime jurídico das unidades de saúde familiar entrou em vigor na quinta-feira.

O diploma mantém uma determinação de uma legislação anterior, a de que a população inscrita em cada centro de saúde não deve ser inferior a 4.000 utentes, o que, para a direção da APMGF, é um limite mínimo incompreensível, porque "agrava as iniquidades na qualidade e no acesso a cuidados de saúde ao longo do território nacional, sobretudo entre as regiões do interior e do litoral", e "esquece as condições sociodemográficas da população".