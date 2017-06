Euro sub-21

Rui Jorge, selecionador nacional de futebol de sub-21, promoveu hoje cinco alterações no 'onze' com que Portugal vai defrontar a Macedónia, jogo da última jornada do grupo B do Campeonato da Europa da categoria.

Para uma partida em que a equipa lusa está obrigada a ganhar por uma diferença de três golos, e, ainda assim, terá sempre de marcar, pelo menos, quatro tentos, Rui Jorge mudou quase toda a frente de ataque em relação ao último jogo, frente à Espanha.

Iuri Medeiros e Bruma foram escolhidos para atuar pelas alas e Gonçalo Paciência irá surgir como ponta de lança, apoiado por Daniel Podence.