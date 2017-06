Actualidade

O presidente do Conselho de Administração da empresa Metro do Porto lançou hoje um concurso público para a "subconcessão do sistema de metro ligeiro da Área Metropolitana do Porto", com o preço base de 221 milhões de euros.

Segundo o anúncio do concurso, publicado hoje no Diário da República, o prazo de execução contratual é de "84 meses a contar da celebração do contrato", o que corresponde a sete anos.

Neste sentido, o contrato público será celebrado para o período entre abril de 2018 e 2025.