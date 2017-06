BES

A associação que representa os lesados do papel comercial considera que a decisão de hoje do parlamento de não votar a lei que permite operacionalizar a solução que minorará as suas perdas mostra "desinteresse" pelo sofrimento de milhares de pessoas.

Em comunicado hoje divulgado, a Associação de Indignados e Enganados do Papel Comercial (AIEPC) disse que "o dia de hoje era aguardado com forte expectativa" porque se antecipava a aprovação no parlamento, na generalidade, da solução e acabou com um "misto de desilusão, crença e resiliência".

A proposta de lei do Governo que cria uma nova figura jurídica, os fundos de recuperação de créditos, não foi hoje votada em plenário no parlamento e baixou hoje à comissão de orçamento e finanças sem votação para ser discutida e trabalhada até 60 dias.