BES

Seis buscas domiciliárias e sete buscas a empresas, incluindo bancos, decorreram em Lisboa e no Funchal no âmbito de investigações relacionadas com o "Universo Espírito Santo", informou hoje a Procuradoria-Geral da República (PGR).

Nas buscas, o Ministério Público contou com a colaboração de elementos da PJ, da PSP, da Autoridade Tributária, do Banco de Portugal e da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

A PGR lembra, numa nota à comunicação social, que, até à data, foram constituídos 17 arguidos - 14 pessoas e três empresas.