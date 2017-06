Autárquicas

O presidente da Câmara de Sintra, Basílio Horta, anunciou hoje a sua recandidatura nas próximas eleições autárquicas de 01 de outubro, assumindo que o faz "com honra" por ser apoiado pelo Partido Socialista.

"Não escondo o símbolo do meu partido, eu sou independente, mas não escondo, assumo-o com clareza, com honra de ser apoiado por esse grande partido da liberdade que é o Partido Socialista", afirmou Basílio Horta.

O autarca, que falava no Palácio de Queluz, à margem da apresentação do Lisbon & Sintra Film Festival, anunciou que se recandidata, "como era natural que acontecesse, a um novo mandato na Câmara de Sintra".