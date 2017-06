Actualidade

O ex-ministro Nuno Morais Sarmento assumiu hoje a vontade de ajudar a construir uma "etapa nova" na vida do PSD, "para já" com uma cadidatura em Lisboa, que não exclui como um caminho para outras disputas.

"Os próximos passos serão necessariamente aqueles que resultarem da vontade conjunta destes militantes todos que aqui se juntaram. Onde é que ela para? O futuro nos dirá", afirmou Morais Sarmento, questionado pelos jornalistas sobre se admite candidatar-se à liderança do PSD no próximo Congresso do partido.

Morais Sarmento encabeça uma lista de delegados pela secção de Lisboa à Assembleia Distrital, hoje apresentada, não disputando nem a liderança da distrital, que deverá ter como candidato único Pedro Pinto, nem a presidência da Mesa da Assembleia Distrital, a que já concorreu no passado, em eleições marcadas para 01 de julho.