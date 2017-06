Actualidade

A assembleia-geral (AG) do Sporting aprovou hoje no estádio José Alvalade as contas referentes exercício de 01 de julho de 2015 a 30 de junho de 2016, com 99,1 por centos dos votos dos associados.

Além das referidas contas, a AG aprovou também com a mesma percentagem o orçamento de receitas e despesas do Sporting para o exercício de 15 de julho de 2017 a 30 de junho de 2018, que foi elaborado pelo conselho diretivo e acompanhado do plano de atividades e do parecer do conselho fiscal.

Num universo de 110 sócios presentes, que totalizaram 700 votos, apenas um votou contra a aprovação das contas do exercício de 01 de julho de 2015 a 30 de junho de 2016, o mesmo que se absteve em relação ao ponto 2 da ordem de trabalhos destinado a apreciar e votar o orçamento de receitas e despesas para o exercício que se inicia em 15 de julho próximo.