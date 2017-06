Actualidade

Um deslizamento de terras ocorrido hoje na província de Sichuan, no sudoeste da China, deixou pelo menos 141 pessoas desaparecidas, informou a agência estatal Xinhua.

As autoridades do condado de Maoxian informaram que o incidente ocorreu depois da parte mais alta de uma montanha na região do Tibete ter caído sobre a aldeia de Xinmo, por volta das 06:00 de hoje (23:00 de sexta-feira em Lisboa), bloqueando uma seção de dois quilómetros de um rio e soterrando cerca de 1.600 metros de estrada.

O governo provincial acionou o nível mais elevado de resposta de socorro em caso de desastre.