Actualidade

A Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL) irá estender o horário de fiscalização no próximo ano, para as 24 horas, mas apenas em zonas de estacionamento exclusivo para residentes, avançou a empresa à Lusa.

Numa resposta escrita enviada à agência Lusa, a EMEL aponta que este alargamento irá ser implementado em 2018, mas "a data exata de entrada em vigor destas medidas ainda não está definida".

"A extensão do horário da fiscalização do estacionamento para um período de 24 horas destina-se a zonas de estacionamento exclusivo para residentes", lê-se no texto.