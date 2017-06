Incêndios

Trinta e nove concelhos de sete distritos de Portugal continental apresentam hoje risco 'máximo' de incêndio, segundo informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com a informação disponível do 'site' do Instituto, estão sob risco 'máximo' de incêndio vários concelhos dos distritos de Bragança, Guarda, Castelo Branco, Viseu, Leiria, Portalegre e Faro.

No distrito de Leiria, onde há uma semana um fogo que deflagrou em Pedrógão Grande causou 64 mortos e mais de 200 feridos, o IPMA coloca hoje o concelho de Alvaiázere como estando em risco 'máximo' de incêndio.