Actualidade

A Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos (APECATE) estima que 50% dos 'tuk-tuk' que circulam em Lisboa já são elétricos, medida que a Câmara da capital previa implementar em junho, mas ainda não avançou.

No final do ano passado, a Câmara de Lisboa aprovou a submissão a consulta pública do regulamento municipal respeitante à circulação de veículos turísticos, estimando que os veículos devessem passar a ser elétricos "em meados de 2017".

Porém, o documento ainda não entrou em vigor. A agência Lusa questionou o município sobre quando é que isso poderia acontecer, mas não obteve resposta.