Actualidade

Os distritos de Portalegre e Évora apresentam hoje um risco 'extremo' de exposição à radiação ultravioleta (UV), segundo dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os restantes distritos de Portugal continental, bem como os arquipélagos da Madeira e dos Açores, estão com risco 'muito elevado' de exposição à radiação UV, adianta a informação disponível no 'site' do IPMA.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera recomenda às populações das regiões com nível 'extremo' que evite o mais possível a exposição ao sol".