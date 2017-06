OE2017

Os analistas contactados pela Lusa consideram que o objetivo do Governo de reduzir o défice para os 1,5% este ano "continua a ser alcançável", depois de o INE ter apurado um défice de 2,1% até março.

Na sexta-feira, o Instituto Nacional de Estatística divulgou que o défice das administrações públicas, em contabilidade nacional (a ótica que conta para Bruxelas), foi de 2,1% do Produto Interno Bruto (PIB), abaixo dos 3,3% registado no mesmo período do ano passado, mas acima da meta de 1,5% para este ano.

Contactados pela Lusa, tanto o presidente da Informação de Mercados Financeiros (IMF), Filipe Garcia, como o presidente do Núcleo de Estudos de Conjuntura da Economia Portuguesa (NECEP), da Universidade Católica, João Borges Assunção, afirmaram que o compromisso do Governo para o conjunto do ano "continua a ser alcançável".