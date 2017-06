Pedrógão Grande

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, afirmou hoje que as condições legais e operacionais da limpeza das bermas das estradas terão de ser analisadas.

"É um processo que, como tudo o que ocorreu, tem de ser analisado", disse aos jornalistas o membro do executivo, que realiza hoje uma visita por Pedrógão Grande, um dos concelhos do interior norte do distrito de Leiria fortemente afetados pelo incêndio que começou no dia 17.

Pedro Marques recordou que a concessionária, a Ascendi, fez uma "ceifa integral até aos três metros" da faixa de combustível próxima à estrada nacional 236-1, entre Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera, onde morreram a maioria dos 64 mortos provocados pelo incêndio.