Pedrógão Grande

Sessenta e três habitações ficaram profundamente afetadas na sequência do incêndio que começou no dia 17 em Pedrógão Grande e que provocou a morte a 64 pessoas, disse hoje o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques.

Também 29 unidades industriais, que representam 263 postos de trabalho, ficaram afetadas pelas chamas, disse igualmente o governante, realçando que, destas, duas unidades "muito grandes", com 180 postos de trabalho, poderão mesmo ter de suspender a atividade face aos danos.

Pedro Marques falava aos jornalistas durante uma visita que hoje realiza a alguns concelhos da região Centro que foram atingidos durante a última semana por violentos incêndios.