Actualidade

O Qatar anunciou hoje que está a preparar uma resposta adequada às exigências dos países árabes que cortaram relações com Doha no início de junho, salientando, porém, que tais imposições são uma "invasão à soberania" daquele país.

Num comunicado, citado pela agência noticiosa France Presse, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar referiu que o governo de Doha recebeu, na quinta-feira, "um documento com exigências", acrescentando que as autoridades estão "a estudar as exigências e os respetivos fundamentos para preparar uma resposta adequada".

A 05 de junho, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos e Bahrein cortaram relações diplomáticas com o Qatar, que acusaram de apoio ao terrorismo, na mais grave crise regional desde a guerra do Golfo de 1991.