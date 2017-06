Actualidade

As autoridades portuguesas detiveram sete pessoas e apreenderam mais de duas toneladas de haxixe, que tinham sido descarregadas numa praia de Sagres, no Algarve, anunciou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

A PJ precisou que a operação foi realizada no âmbito de um inquérito que corria trâmites no Departamento de Investigação Criminal de Portimão e contou com a colaboração da Unidade Nacional de Combate a Tráfico de Estupefacientes da Judiciária, da Unidade de Controlo Costeiro da GNR e da Força Aérea Portuguesa.

Os sete homens foram identificados e detidos "pela prática do crime de tráfico de estupefacientes", frisou a PJ.