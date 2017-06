Confederações

A seleção portuguesa de futebol vai defrontar hoje a Nova Zelândia, na Taça das Confederações de futebol, com cinco alterações no 'onze' inicial, com destaque para a recuperação de Eliseu e a ausência de Cédric Soares.

Eliseu ultrapassou a síndroma gripal que o impediu de treinar na sexta-feira e, em São Petersburgo, vai ser o defesa esquerdo de Portugal, no lugar do lesionado Raphael Guerreiro.

Nas bancadas do Estádio Krestovsky, ao lado do jogador da Borussia Dortmund vai estar Cédric Soares, que vai falhar o duelo da terceira jornada do Grupo A por precaução, com uma mialgia numa coxa. O lado direito da defesa portuguesa será preenchido por Nelson Semedo, que se vai estrear no torneio dos campeões.