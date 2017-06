Pedrógão Grande

Trezentos escuteiros estão a prestar apoio no norte do distrito de Leiria, região afetada pelo incêndio que começou no dia 17 e que provocou 64 mortos, disse hoje o delegado do departamento de proteção civil do Corpo Nacional de Escutas.

Os cerca de 300 escuteiros já envolvidos no apoio no terreno são "da região de Coimbra, Castelo Branco e Leiria", e estão a apoiar em toda a zona afetada no interior norte do distrito de Leiria, disse à agência Lusa, em Pedrógão Grande, o delegado do Departamento Nacional de Proteção Civil e Segurança do Corpo Nacional de Escutas, Rui Proença.

Segundo o responsável, a resposta por parte dos escuteiros foi "rápida, pronta e organizada", havendo já equipas formadas para reforçar a operação no terreno.