Actualidade

O português Miguel Oliveira (KTM) larga no domingo do quarto lugar da grelha de partida para o Grande Prémio da Holanda de Moto2, oitava prova do Mundial de motociclismo de velocidade.

Hoje, na sua volta mais rápida na sessão de qualificação no circuito de Assen, Miguel Oliveira rodou em 1.38,615 minutos, mais 147 milésimos de segundo que o italiano Franco Morbidelli (Kalex), o líder do campeonato, que conseguiu a 'pole' com o tempo de 1.38,468.

Ao lado de Morbidelli, completam a primeira linha da grelha de partida o japonês Takaaki Nakagami e o suíço Thomas Luthi, ambos em Kalex.