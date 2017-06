Confederações

João Moutinho tornou-se hoje no quinto jogador da história da seleção portuguesa de futebol a atingir as 100 internacionalizações, ao ser titular frente à Nova Zelândia, na terceira e última jornada do Grupo A da Taça das Confederações.

Em São Petersburgo, no Estádio Krestovsky, o médio português entrou no restrito grupo dos '100', em que fazem parte Cristiano Ronaldo (142), Luís Figo (127), Fernando Couto (110) e Nani (109).

Formado pelos 'leões', Moutinho vestiu pela primeira vez a camisola da seleção principal a 17 de agosto de 2005, num particular frente ao Egito, em São Miguel, no Açores, que Portugal venceu por 2-0. O médio, na altura com apenas 18 anos, foi lançado por Luiz Felipe Scolari no arranque da segunda parte.