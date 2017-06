Pedrógão Grande

A Proteção Civil disse hoje que não está a ser cumprida a lei relativamente às áreas de proteção para estradas e habitações em Pedrógão Grande, afetado pelo incêndio que começou no dia 17 e que provocou a morte a 64 pessoas.

"Há falta de cumprimento com as áreas de proteção, quer de vias, quer de habitações", disse o chefe da Divisão de Verificação e Fiscalização (DVF) na área da segurança contra riscos de incêndios em edifícios da Proteção Civil, Carlos Souto, que já está há vários dias no terreno com uma equipa de três elementos a fazer um levantamento dos fatores que contribuíram para o resultado final do incêndio que afetou o interior norte do distrito de Leiria.

Questionado pela agência Lusa, Carlos Souto recordou que a lei prevê uma área de proteção de 50 metros à volta das habitações e dez metros no caso de estradas.